Kayseri Emar Grup FK 4 transfer yaptı

2021-2022 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup FK şampiyonluk hedefliyor. Pandemi nedeniyle sıkıştırılmış bir şekilde oynatılacak olan yeni sezonda hazırlıklarını sürdüren sarı siyahlılar kadrosuna Bulgar asıllı futbolcu İliyaz Işık, Kubilay Yıldırım, Burak Arslan ve Erkan Atçı'yı renklerine bağladı. Kayseri Emar Grup FK takımından yapılan açıklamada, "Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen takımımız kadrosuna 4 yeniş transfer daha yaparak gücüne güç kattı. Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan takımımız başlayacak olan lig öncesi 4 yeni transferle lige bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bulgar asıllı futbolcu İliyaz Işık, Kubilay Yıldırım, Burak Arslan ve Erkan Atçı ile güçlendiren takımımız, şampiyonluk konusunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi” denildi.