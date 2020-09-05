Kayseri Emar Grup FK, 7 transfer

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek isteyen Emar Grup FK, dış transferde 7 isim ile anlaştı. İlk kez BAL'da mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup FK ilk sezonunda başarılı olmayı hedefliyor. Kayseri Emar Grup FK, dış transferde Talasgücü Belediyespor'dan stoper Yunus Öztürk, Esen Makina Belsinspor'dan orta saha Şenol Büyükçekiç, sol bek Rafet Kayapınar, Hes Kablo Kayserispor kanat oyuncusu Mehmet Turan Karamahmut, Kıbrıs ekiplerinden Esentepe KKSK takımında forvet Eray Ergin, Erzincan Ulalarspor'dan orta saha Muhammed Emin Bakan, Arnavutlukköy Belediye Gençlik ve Spor'dan stoper Batuhan İlhan'ı renklerine bağladı.

7 yeni isim ile resmi sözleşme imzalayan Emar Grup FK'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.