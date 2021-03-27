Kayseri Emar Grup FK galibiyetli prova

Sezon öncesi kampını Antalya Belek'te sürdüren Kayseri Emar Grup FK, ikinci hazırlık maçında Manavgat Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Kayseri'yi 2020-2021 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Sezonun ilk etap kampını tamamlayan takım, ikinci etap kampı için Antalya'da sürdüren Sarı-Siyahlılar Manavgat Belediyespor ile oynanan hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı. Manavgat Belediyespor karşısında Kayseri Emar Grup FK'nin gollerini Mehmet Turan Karamahmut ve Emre Özden kaydetti. İkinci hazırlık maçında ilk galibiyetini alan Emar Grup FK, 2 hazırlık maçı da oynayacak.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ferhat Kurnaz, “Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Takım olarak uyumumuz oldukça iyi. Bundan sonraki süreçte maçlarımız devam edecek. Oynanan oyundan memnunum. Oyuncularımı galibiyetten dolayı kutluyorum. Biz şampiyon olacağız” diye konuştu.