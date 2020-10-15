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Kayseri Emar Grup'tan 2 transfer daha

Kayseri Emar Grup FK kadrosuna 2 futbolcu daha kattı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele verecek olan Kayseri Emar Grup FK, iki oyuncu transferi gerçekleştirdi. Kayseri Emar Grup FK, stoper Engin Pilavcı ve Koray Koç ile anlaşma sağladı. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri dahil eden Kayseri Emar Grup FK, iki önemli isim daha katarak gücüne güç kattı.


Kayseri Emar Grup FK takımından yapılan açıklamada "Engin Pilavcı ve Koray Koç ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Her iki oyuncu hem camiamıza ve hem de futbolcularımıza hayırlı olsun" denildi.

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