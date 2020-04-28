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Kayseri Emniyet Müdürlüğünden engelli çocukların yüzünü güldürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube personeli, Covid-19 tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan engelli çocuklara sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyor.


Sosyal mesafe ve Covid-19 tedbirlerine uyularak yapılan ziyaretlerde ilk olarak polisleri çok sevdiği için görmek isteyen, polisi özleyen bir engelli çocuk ziyaret edilerek onun bu isteği gerçekleştirildi. Ziyaret edilen çocuğa çeşitli hediyeler verildi.


Doğum günü olan bir engelli çocuk da evinde sürpriz bir şekilde ziyaret edilerek doğum günü kutlandı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerini karşısında gören çocuk ve ailesi mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Kardeşi ile birlikte pasta mumlarını üfleyen çocuğa daha sonra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından hediyeler verildi.

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