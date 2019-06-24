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Kayseri Emniyet Müdürlüğünden Şehir Hastanesinde Tedavi Gören Çocuklara Ziyaret

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek onları yalnız bırakmadı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri; polis- halk ilişkilerinin güçlendirilmesi, hastanede tedavi gören çocukların ziyaret edilerek morallerinin yükseltilmesi amacıyla Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Bölümünde yatmakta olan çocukları ziyaret etti. Karşılarında ellerinde oyuncaklara polisleri gören çocuklar çok mutlu oldu. Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyan çocukların aileleri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Ailelerle burada bir süre sohbet eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri çocuklara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak hastaneden ayrıldı.

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