Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün yetişkin eğiticileri Avrupa kursunu tamamladı

2021 yılı Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 2021-1-TR01-KA122-ADU-000017988 numaralı 'Kayseri'de Yaya Öncelikli Yol Kullanımının AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması' projesi çerçevesinde seçilen 5 yetişkin eğitici, Portekiz BragaMob kurumunda yetişkin eğitimi kurs faaliyetini başarı ile tamamladı.

Katılımcılar, BragaMob kurumunca 05-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kurs programı süresince; ev sahibi ülkedeki yaya mevzuatı, trafik kazalarına neden olan yaya kusurları, yaya öncelikli yol kullanımı üzerine sürücülere ve yayalara verilen eğitim faaliyetleri, yayaların geçit ve kavşakların bulunmadığı yerlerde geçme kuralları, sürücü okullarında sürücü adaylarının yaya öncelikli yol kullanımı üzerine aldığı eğitimler, yayaların karşıdan karşıya geçiş kuralları ile yol üzerinde yapılan düzenlemeler, yol ve trafik güvenliği üzerine Avrupa ile ülkemizdeki trafik kültürünün karşılaştırılması, yaya yaralanmalarına neden olan risk faktörleri (hız, alkol vb.), yayaların (gündüz/gece) yetersiz görünürlüğü üzerine yapılan çalışmalar, yol güvenliğini artırmak için ne tür teknolojinin kullanıldığı konuları araştırıldı. Ayrıca; 'yaya kazaları en fazla nerede ve ne zaman olur?', 'Alınan Tedbirler nelerdir?', 'Trafik denetiminde yaya ve sürücülere uygulanan yaptırımlar nelerdir?', 'Savunmasız yol kullanıcılarının (yaya, bisiklet, motosiklet) korunması üzerine ne tür eğitim kampanyaları yapılıyor?' sorularına 5 günlük kurs programında cevap arandı. Katılımcılar; almış oldukları eğitim sayesinde AB standartlarında trafik kültürünü yayalara, yaya kültürünü sürücülere öğretmeyi ve ışıksız yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanınması kuralının önemini daha iyi bilen personellere dönüşmüş, Avrupa'daki yetişkin eğitimi metotlarını öğrenerek eğitici personelin gelişimine katkı sağlanmış, yetişkin eğitimi ile hayat boyu öğrenmenin önemini anlatılmış, katılımcıların artan mesleki donanım, bilgi ve becerileriyle verecekleri eğitim hizmetinin kalitesi artırılmış, farklı kültürdeki insanları tanımalarıyla çeşitliliklerini yargılamak yerine kültürel hoşgörü kazanmalarına ve muhtemel önyargılarını yıkmalarına vesile olunmuş, Avrupa vatandaşlığı bilincinin oluşması sağlanmış, yetişkin eğitimi ile sürücü ve yaya eğitimlerinde bir model yaklaşım tarzı kazanılmış, katılımcıların kurumları uluslararası proje hazırlama ve organizasyon yapma konusunda deneyimlerini artırılmış bu sayede yeni projeler hazırlama konusunda daha profesyonel adımlar atıldı.

Katılımcılar; edindikleri bilgi ve becerileri Kurs Katılım ve Europass sertifikası alarak belgelendirdi. Projenin yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde katılımcılar, kazandıkları mesleki deneyimlerini ve kültürel birikimlerini tüm paydaşlarına aktarmaya başladı.