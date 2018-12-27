Kayseri Emniyeti dilendiriciliği bitirecek

Bu kapsamda, şimdiye kadar dilencilik yapan 19 çocuk yurda yerleştirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, kentte dilencilik yapan çocuklar ve çocuk işçiliği sorununun bitirilmesinde sona yaklaştı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; Valilik oluru ile Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim Projesi hayata geçirildi. Projenin uygulamaya konulduğu tarihten itibaren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. Maddesi, dilencilik suçu, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu ve yağma suçu işlemler yapılmaya devam ediliyor.

Proje kapsamında, suç mağduru çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler kapsamında Cumhuriyet savcısının talimatıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlara toplam 19 çocuk yerleştirildi.

Ayrıca, dilencilik yapan çocukların ailelerine yapılan ziyaretlerde çocukların risk altında olduğu değerlendirildi ve ilgili mevzuat gereği korunmaya muhtaç çocuk kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gerekli bildirimlerde bulunuldu.

Dilencilik yapan çocukların aileleri ziyaret edildi

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün de kent genelinde dilencilik suçunun önlenmesi amacıyla çok yönlü çalışmalar yürütülmeye devam ediyor.

Dilencilik suçunun Kayseri'den tamamen bitirilmesini hedefleyen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, dilencilik suçundan suç mağduru olan 18 yaş altı çocukların dilencilik ve mendil satma olaylarını yapmasının altındaki yatan sebepleri, ailenin yapısını, çocukların sosyo-ekonomik koşullarını tespit etmek amacıyla ilk olarak çocukları ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Yaklaşık 10 aileye ve bu ailelerle birlikte yaşayan 15 çocuğa ulaşan Emniyet Müdürlüğü görevlileri çocukların yaşam koşulları, okula devamsızlıkları ve okula devamına yönelik gerekli gözlemleri tespit ederek hemen harekete geçti. Çocuklar arasında okula devam etmeyenleri tespit eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, okulları da ziyaret ederek çocukların okula devamı için gerekli yasal prosedürleri öğrendikten sonra tekrar çocukların aileleri ile irtibata geçerek çocukların okula devamını sağladı. Toplamda; 6 çocuk bizzat 15 günlük sürede Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince okula götürüldü. Ayrıca tüm çocuklara kırtasiye desteği sağlandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, maddi imkansızlık içinde olan aileler tespit ederek ailelere; yiyecek ve yakacak desteği, çocuklara kıyafet ve ayakkabı desteği sağladı.

Suç mağduru olan çocukların sosyal anlamda desteklenmesi anlamında; suç mağduru çocuklar Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliğine götürülerek burada atlara bindirildi. Burada hayvanat bahçesini gezen çocuklar polis ablaları ve ağabeyleri ile kartopu oynadı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen bir yemekte bir araya geldi.

Çocuklar sinemaya götürüldü

Ayrıca, yapılan gözlemler sonucunda çocukların hiç sinemaya gitmediğini tespit eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları evlerinden araçlarla alarak onlara sinema etkinliği düzenledi. İlk defa sinemaya giden çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Proje kapsamında, bütün aileleri her hafta ziyaret eden Toplum Destekli Polislik görevlileri ziyaretlerde çocuklarla sohbet etmeye ve çocuklarla sokak oyunları oynamaya devam edecek ve yıl sonuna kadar 79 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.