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Kayseri Emniyeti KADES ve UYUMA Projeleri ile tek dokunuşla vatandaşın hizmetinde

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KADES ve UYUMA projeleri ile vatandaşa en hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı projesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen Kadına Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucu İle Mücadele Programı (UYUMA) projeleri ile vatandaşlar, cep telefonlarına yükledikleri uygulamalar ile tek tuşla polise ulaşma imkanı buluyor. Gelen bildirimlerin en hızlı şekilde değerlendirilip ekiplerin harekete geçtiğini aktaran İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi Grup Amiri Kıdemli Başpolis Hakan Topak, 2020 yılında KADES uygulaması ile 824 ihbarın değerlendirildiğini söyledi. Topak, “Şiddet mağdurları kadınların cep telefonlarına kaydettikleri program ile tek tuşa basarak oluşturdukları alarm, izleme merkezine anlık olarak düşmektedir. Operatörlerimiz gelen ihbarı vakit kaybetmeden değerlendirerek ilgili ekipleri harekete geçirmektedirler. 2020 yılı içerisinde 824 adet ihbar değerlendirmeye alınmıştır” dedi.


Uyuşturucu İle Mücadele Programı (UYUMA) ile ilgili bilgiler de veren Topak, “Vatandaşlarımız cep telefonlarına kaydedecekleri programla uyuşturucu konusunda yapacakları ihbarları, anında izleme merkezimize iletebilmektedirler. Operatörlerimiz gelen ihbarı vakit kaybetmeden değerlendirerek ilgili ekipleri harekete geçirmektedirler. 2020 yılı içerisinde 30 adet ihbar değerlendirmeye alındı” ifadelerini kullandı.

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