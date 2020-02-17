Kayseri Emniyeti piyasa değeri 3 milyon TL olan 470 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde kentte akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar sonucu, Kayseri merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 470 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada, "Motorin ile karışımlı akaryakıt arasında fiyat farkı olması nedeniyle, 10 numara olarak tabir edilen madeni yağ ve atık yağlara kimyasal incelticiler katılarak motorin özelliği kazandırılan karışımlı akaryakıtın motorin kullanan araçlarda tercih sebebi olduğu, ancak ülkede otobüs ve kamyonlarda meydana gelen yangınlar bu konunun güvenlik açısından bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Karışımlı akaryakıtın piyasaya sürülmesinde haksız kazanç elde etmenin yanında ülke ekonomisine büyük kayıplar verdiği bilinmektedir" denildi.