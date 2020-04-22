Kayseri Emniyeti ve Talas Belediyesi Pazar Yerinde Maske Dağıttı

Maske dağıtımı sırasında vatandaşlara Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince Coıvıd-19 bulaşıcı hastalıktan korunma tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar ve pazar esnafı, pazar yerinde alış veriş yapılırken sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyarıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince asayiş ve güvenlik konuları ile Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması anlatılarak ilgili broşürler dağıtıldı.