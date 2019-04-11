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Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nce haklarından çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 60 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce haklarından çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 60 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler, 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, Adli Tıp'ta sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.


Şuana kadar yapılan çalışmalarda 30 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin düzenlediği operasyon devam ediyor.

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