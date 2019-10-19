İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Emniyetinden DEAŞ'a gece operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınırken, ’Abdo’ kod adlı bir DEAŞ üyesinin polise yakalanmamak için kimlik çıkarmadığı tespit edildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınırken, 'Abdo' kod adlı bir DEAŞ üyesinin polise yakalanmamak için kimlik çıkarmadığı tespit edildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi tespit edildi. Gece yarısı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu H.A.H., M.I., A.E.M., S.E.E., H.E.Ş. ve Abdo K.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, Abdo K.'nın polise yakalanmamak için kimlik çıkarmadığını tespit etti. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.


Gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.