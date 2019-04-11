Kayseri Emniyeti'nin aranan şahıslara düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 48 kişi adliyede

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, aranan şahıslara yönelik düzenlenen 60 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 48 kişi adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışında gazetecileri gören aranan şahıs, “Manşet olacağız” dedi.

Edinilen bilgiye göre, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler, 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde didik didik arama yapan ekipler, 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 48 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 48 kişi, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar arasında bulunan bir kişi, emniyetin önünde kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Aman kurtardınız, manşet olacağız” dedi.