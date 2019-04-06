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Kayseri Emniyeti'nin dilencilikle mücadelesi sürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dağıttıkları broşürler ile vatandaşlara dilencilik konusunda bilgiler verdi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri üzerinde ‘Sokaklarda duygusal istismar edilmediği huzurlu bir kent için dilenciliği meslek edindirmeyelim' yazılı broşürleri dağıtarak, vatandaşlara dilencilik konusunda bilgiler verdi. Kentte vatandaşların yoğun olduğu yerlerde broşür dağıtan ekiplerin çalışmaları ile dilencilerin sayısında da azalma oldu.


Çalışmalar hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alparslan Şahin, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim Projesi kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Havaların ısınmasıyla beraber Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun bir kalabalık var. Bizde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı dilencilikle mücadelede bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Biz, sokaklarında duyguların istismar edilmediği huzurlu bir Kayseri için bilgilendirme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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