Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Avukat Mustafa Kükürtçü başkanlığında toplandı. Hakem, Gözlemci ve Saha Komiserleri raporları ve dosya içeriğini inceleyen kurul, Kayseri Süper Amatör Küme, Kayseri 1. Amatör Küme ve U18 Ligi maçlarında yaşanan olayların dosyalarını inceleyerek karara vardı. Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu tarfından, Gaziosmanpaşaspor'dan Silvan Gezer'e 5 maç, Yaşar Şener'e 3 maç, Kocasinan Ülküspor'dan Ali Cavlak'a 3 maç, Kayseri Yolspor'dan Ömer Bozkuş'a 2 maç, Kocasinan Şimşekspor'dan Fikret Arda İbiş'e 3 maç, Cengiz Eşme'ye 3 maç, Kayseri Atletikspor'dan Emre Tunahan Gürbüz'e 3 maç, Deniz Yıldırım'a 1 maç, Argıncık Esnafspor'dan Durmuş Tarım'a 3 maç, Talas Anayurtspor'dan Metin Yılmaz'a 3 maç, Belsinspor'dan Samet Gümüş'e 1 maç, Palasspor'dan Emre Orhan'a 5 maç, Erkiletspor'dan Sefa Uludağlar'a 3 maç, Kocasinan Gençlikspor'dan Keremcan Yavuz'a 1 maç, Develi Erciyesspor'dan Feridun Develioğlu'na 3 maç, Enes Ahmet Kaya'ya 4 maç ve Develi Erciyesspor U18 takımı yönetici Şükrü Dost'a 75 gün hak mahrumiyeti ceza verildi. Kocasinan Gençlikspor U18 takımından Serkan Serbest'e ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.