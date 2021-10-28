Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği'nden KAYÜ Rektörüne Ziyaret

Dr. Reha Kılıçhan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti. Aynı zamanda ERÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. Dr. Reha Kılıçhan, dernek faaliyetleri hakkında Rektör Karamustafa'ya bilgiler verdi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Kılıçhan, önümüzdeki ayın ortalarında Kayseri Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği işbirliği ile Erciyes Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi'nde 'Türkiye'de Gastronominin Geleceği: Modern Türk Mutfağı' konulu panel, ardından ise Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO'da mutfak açılışı ve uygulama; yine Türkiye Aşçılar Federasyonu, Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Kayseri Melikgazi Belediyesi, Kayseri Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliği ile yılsonuna doğru ise 2. Gastronomi ve Mantı Festivali düzenlenmeyi planladıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkan ve üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve dünyada eşsiz lezzete sahip Türk mutfağı ve gastronomi kültürünün tüm dünyaya tanıtılmasına Kayseri Üniversitesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.