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Kayseri Genç Mirasımız Derneği'nden Eskici'ye Ziyaret

Genç Mirasımız Kayseri İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi ziyaret etti.

Genç Mirasımız Kayseri İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.


Kayseri'deki gençlik faaliyetleri ve projeler hakkında karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette, Genç Mirasımız Kayseri Yönetim Kurulu üyeleri Eskici'ye Mescid-i Aksa'nın minyatür maketini armağan ettiler.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Genç Mirasımız Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

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