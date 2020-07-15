Kayseri Gençlerbirliği 1. Ligde

Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı yeni sezonda 1. Ligde mücadele edecek.

Covid-19 salgını nedeniyle tescil edilen liglerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aldığı karar ile Kadınlar 2. Liginde 2019-2020 sezonundan Kadınlar 1.Lige 4 takım terfi etti. Terfi eden bu 4 takımdan birisi is Kayseri ekibi Gençlerbirliği oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yapılan açıklamada, "2019 - 2020 Sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nden 2020-2021 Sezonu Kadınlar 1. Ligi'ne 4 takım terfi ettirilmesine; terfi işlemi için sıralamanın oynanan müsabaka sayısının, kazanılan puana bölünerek elde edilen puan ortalamasına göre oluşturulmasına İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü, Dudullu Kulübü, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ve Kayseri Gençler Birliği Kulübü'nün Kadınlar 1. Ligi'ne terfi etmiştir" denildi.