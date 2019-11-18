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Kayseri Gençlerbirliği 3 puanla döndü

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı Gaziantep’ten 3 puanla dönmenin sevincini yaşıyor.

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı Gaziantep'ten 3 puanla dönmenin sevincini yaşıyor.


Kadınlar 2.Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ligin 5.haftasında deplasmanda Gazikentspor'a konuk oldu.


Batur Stadında oynanan karşılaşmada rakibi karşısında önemli oyuncularından yoksun olarak çıkan Kayseri Gençlerbirliği doksan dakika sonunda 3 puanı tek golle aldı.


Gazikentspor'u Nazar Tanrısever'in golü ile mağlup eden Kırmızı-Siyahlılar yoluna namağlup devam ediyor. Aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkartan Gençlerbirliği 2.sıraya yükseldi. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımında keyifler ve moraller yerinde.


Kırmızı-Siyahlılar ligin 6.haftasında sahasında Nusaybin Gençlik Spor'u ağırlayacak.

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