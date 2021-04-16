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Kayseri Gençlerbirliği Antalya'da

Kadın Futbol Ligi 17 Nisan’da başlıyor.

Kadın Futbol Ligi 17 Nisan'da başlıyor. Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonunda D Grubu'nda yer alan Kayseri Gençlerbirliği takımı Antalya'da. Pandemi koşulları nedeniyle sağlık tedbirleri çerçevesinde fanus düzeninde gerçekleşecek 2020-2021 Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu, 4 Mayıs tarihinde yapılacak final karşılaşması ile sona erecek.


Kadınlar Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunda D Grubunda mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği ilk maçına 18 Nisan'da çıkacak. İlk maçında İzmir ekibi Konak Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kayseri Gençlerbirliği sezona galibiyetle başlamak istiyor.


18 Nisan 2021 Pazar günü oynanacak olan Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği karşılaşması saat 15.30'da başlayacak.

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