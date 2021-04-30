Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde veda etti

Kadınlar Futbol Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği çeyrek final maçında Gaziantep ekibi ALGSpor'a 2-0 mağlup olarak elendi. ALGSpor ise adını yarı finale yazdırdı.

Stat: Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi

Hakemler: Gamze Durmuş, Betül Nur Yılmaz, Ceylan Kavsar

ALGSpor: Selda Akgöz, Vusula Seyfaddinova, (İlayda Civelek dk.46),Gülbin Hız, Ayshan Ahmadova, (Yana Derkach dk.73), Kezban Tağ, Medine Erkan, Emine Ecem Esen, Bassira Toure,Ukpang Esther Sunday, (Başa İçiözbebek dk.53), Ebru Topçu, Derya Arhan ( Ece Tekmen dk.80)

Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan, Melda Çetin, İrem Barut,(Gülşen Urgun ? dk.90), Zeynep Soygun, (Elmas Karakaya ? dk.90), Narin Yakut, Dilan Aslan, Mine Okaytu, (Şeyma Yücel dk.18), Fatma Nur Şenses,(Ayşegül Elif Hemit? dk.90), Nazlı Feride Aletirik, Elvin Kılınç, Merve Aladağ (Tuğba Doğan dk.75)

Goller: Ukpong Esther Sunday dk.33, Bassira Toure dk.85 (ALGSpor)

Sarı Kartlar: Yana Derkach, Ayshan Ahmadova (ALGSpor)