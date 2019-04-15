Kayseri Gençlerbirliği, ikinci lig yolunda emin adımlarla ilerliyor

Kadınlar Futbol Ligi 9. Grup'ta şampiyon olarak Play-Off maçları oynama hakkı kazanan Kayseri Gençlerbirliği, son 8 takım arasına ismini yazdırarak 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Grup şampiyonu olduktan sonra Play-Off ilk turunda Şırnak temsilcisi Nuhspor'u 6-0 yenen Kayseri Gençlerbirliği, ikinci turda ise hafta sonu tarafsız saha olarak Erzincan'da Tokat Toki İlköğretim Okulu ile karşılaştı. DemirkentStadı'nda oynanan maçı Saniye Arslano (3) ve Pınar Çeri'nin golleri ile 4-3 kazanan Kayseri ekibi böylece adını Türkiye'de son 8 takım arasına yazdırdı. Son 8 turundaki rakibi 23 Nisan Salı günü çekilecek fikstür sonrasında belli olacak olan Kayseri Gençlerbirliği, bu turu da geçtiği takdirde 4 takımın katılacağı finallere adını yazdıracak.

Dört takımın katılacağı finallerde ilk üç sırayı alan takım Türkiye Kadınlar 2, Futbol Ligi'ne adını yazdırırken, ilk sırayı alan takım ise 3. Lig şampiyonu ünvanının sahibi olacak.