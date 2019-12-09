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Kayseri Gençlerbirliği ilk yenilgisini aldı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.

Ligi 6.Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Koleji ve Atletikspor ligin 6.haftasında deplasmanda karşılaştığı Kilis Belediyespor'un 3-1 yenerek zirvedeki yerini korudu.


Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans ile birbirinden güçlü takımların bulunduğu Ligi 6.Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Koleji ve Atletikspor, 6. hafta maçında deplasmanda Kilis Belediyespor ile karşılaştı.


Rakibi önünde üstün bir oyun ortaya koyan Kayseri ekibi rakibini setlerde 25-19, 14-25, 13-25 ve 25-27 mağlup ederek salondan galibiyet ile ayrıldı. Bu sonuç ile liderlik koltuğunu koruyan Mavi-Beyazlı takım bu hafta kendi evinde Hatay Voleybol takımını konuk edecek.

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