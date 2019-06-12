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Kayseri Gençlerbirliği Kadınlar 2.Ligine Yükseldi

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı bugün deplasmanda Turgutlu Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve adını 2.

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı bugün deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve adını 2.Lige yazdırdı.


Kadınlar 3.Lig Yükselme Maçlarında mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği bugün Manisa'da oynadığı maçta güçlü rakibi Turgutlu Belediyespor'u 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.


Bir birinden güçlü rakipler ile şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği 3.Lig Yükselme beşinci maçında Turgutlu Belediyespor'u mağlup ederek mutlu sona ulaştı.


Geçtiğimiz hafta sahasında Batman Belediyespor 1-0 ile geçerek puanını 6'ya çıkartan Kırmızı-Siyahlılar bugün oynadığı maçta Turgutlu Belediyespor'u 2-1 yenerek puanını 9 yaptı ve şampiyonluğu garantiledi.


Kayseri Gençlerbirliği 2019-2020 sezonunda Kadınlar 2.Liginde mücadele edecek.

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