Kayseri Gençlerbirliği kaptanı Erman Deveci:

Kocasinan Şimşekspor maçını 4-3 kazanan Kocasinan Şimşekspor'da moraller yerinde yüzler gülüyor. Müsabaka sonrasında takım kaptanı Erman Deveci, takım arkadaşlarını kutlayan bir açıklama yaptı.

Kaptan Erman Deveci, “İlk yarı içeri girerken çok da umudumuz yoktu. Çocuklar epey mücadele ettiler. 3 talihsiz gol yemiştik. Sonrasında bunu 4-3'e çevirmek büyük başarı. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Erman Deveci, “Ben burada ağabeylik, kaptanlık yapmaya çalışıyorum. Şampiyonluğa oynuyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Bu gençlerin yüreğiyle de bu ligi böyle bitireceğiz” yorumu yaptı.