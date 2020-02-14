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Kayseri Gençlerbirliği, Osmaniye Kadın Spor maçına hazır

Kayseri Gençlerbirliği, 14.

hafta maçında yarın sahasında Osmaniye Kadın Spor'u konuk edecek.


Türkiye Kadınlar 2.Liginde şampiyonluk yarışı veren Kayseri ekibi Gençlerbirliği yarın oynayacağı Osmaniye Kadın Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta yine sahasında oynaması gereken Trabzon İdman Ocağı karşılaşması kar nedeniyle iptal edilmişti. Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Kayseri Gençlerbirliği yarın Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada saat 13.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Kayseri Bölgesi'nden Hakan Çam, Deniz Apaçık ve Serkan Yıldırım hakem üçlüsü yönetecek.


Osmaniye Kadın Spor maçı hazırlıklarını tamamlayan Kayseri ekibinde milli takıma giden oyuncuların dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bir maçı eksik olan Kayseri Gençlerbirliği 24 puan ile 4. sırada bulunurken, Osmaniye Kadın Spor ise topladığı 6 puan ile 11. sırada yer alıyor.

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