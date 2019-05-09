Kayseri Gençlerbirliği Yıldız Kızlarda Türkiye finalinde

Diyarbakır'da oynadığı maçta rakibi Gazikent Futbol Kulübünü 4-0 gibi farklı mağlup ederek adını Yıldız Kızlarda Türkiye Finaline yazdırmayı başaran Kayseri Gençlerbirliği büyük bir zafere imza attı.

Kırmızı-Siyahlı takımın finaldeki rakibi Kocaeli Bayan Futbol Takımı oldu. Final maçının ne zaman, nerde oynanacağı ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

Büyük bir başarıya imza atan ve maddi manevi destek almadan Yıldız Kızlarda Türkiye Finale kalan Kayseri Gençlerbirliği Yıldız Bayan Futbol takımı finali de kazarak Türkiye şampiyonu olmak istiyor.

Kayseri Gençlerbirliği Yıldız Kızlarda oynadığı 7 maçta 7 galibiyet alarak finale kalmayı başaran Kırmızı-Siyahlı takımda şampiyonluğa odaklandı.