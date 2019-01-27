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Kayseri Gençlerbirliği'nden 2 oyuncu milli takıma davet edildi

Kadınlar 3.

Lig 9.Grupta mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği'nde 2 sporcu Kadınlar U-17 Milli takım kampına davet edildi.


Kadınlar U-17 Milli takımına Kayseri Gençlerbirliği'nde performansları ile dikkat çeken 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Mine Okaytu ve 2004 doğumlu savunma oyuncusu Narin Yakut davet edilerek Kayseri'nin gururu oldular. Kayseri Gençlerbirliği daha önce Kadınlar Milli takımına Aleyna Gültekin'i göndermişti.


Pazartesi günü Kadınlar U-17 Milli takımına katılacak olan Mine Okaytu ve Narin Yakut oldukça heyecanlı ve mutlu.


Kayseri Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Osman Bahadır Kökoğlu, “Biz kulüp olarak hem erkeklerde hem de bayanlar öndeyiz. Türk futboluna iyi bireyler yetişmek için mücadele ediyoruz. Daha önce milli takıma sporcu göndermiştik, şimdi 2 sporcu birden göndermek için büyük mutluluk verici. Milli takıma giden sporcularımıza yürekten başarılar diliyoruz. Oyuncularımız Milli takım forması altında başarılı olacaklardı. Her iki sporcumuzdan gelecek adına çok umutluyuz. Milli takıma daha fazla sporcu göndermek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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