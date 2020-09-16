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Kayseri Gençlerbirliği'nden çalışmalara iki hafta ara

Türkiye 1.

Kadınlar Futbol Ligi'nde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği Kadın Futbol takımı, lig için başladığı çalışmalarına pandemi nedeniyle 2 hafta ara verdi.


Lig hazırlıklarına Antrenör Osman Bahadır Kökoğlu yönetiminde başlayan Kayseri Gençlerbirliği, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle çalışmalarını durdurdu. Osman Bahadır Kökoğlu, çalışmaların iki hafta süreyle yapılmayacağını belirterek, “Sağlık açısından çalışmalara şimdilik nokta koyduk. 2 hafta sonrasında gidişata bakıp kararımızı vereceğiz. Kayseri Gençlerbirliği olarak mücadele vereceğimiz Birinci Lig'de de iddialıyız. Bu nedenle çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyorduk. Ancak sporcu sağlığı, hepsinden önemlisi insan sağlığı önceliğimiz. Vakalar çok artış gösterdi ve bu ortamda çalışmaların devam etmesini risk olarak gördük” diye konuştu.

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