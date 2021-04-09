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Kayseri Gençlerbirliği'nin maç programı belli oldu

Kadın Futbol Ligi’nde 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu 17 Nisan’da Antalya başlıyor.

Kadın Futbol Ligi'nde 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu 17 Nisan'da Antalya başlıyor.


Kadın Futbol Ligi'nde 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği'nin rakipleri ve maç programı açıklandı. Dün İstanbul'da çekilen fikstür çekimi sonrası Kayseri temsilcisinin rakipleri Konak Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Kocaeli Bayan Futbol takımı oldu. 17 Nisan'da başlayacak Kadın Futbol Ligi bu sezon 16 takım ile gerçekleştirilecek. Maçlar Antalya'daki Aslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz oynanacak. D Grubunda mücadele eden olan Kayseri Gençlerbirliği'nin fikstürü şu şekilde;


1.Hafta


Konak Belediyespor-Kayseri Gençlerbirliği


Kdz. Ereğli Belediyespor- Kocaeli Bayan Futbol Takımı


2.Hafta


Kdz. Ereğli Belediyespor-Kayseri Gençlerbirliği


Konak Belediyespor-Kocaeli Bayan Futbol Takımı


3.Hafta


Kocaeli Bayan Futbol Takımı-Kayseri Gençlerbirliği


Konak Belediyespor- Kdz. Ereğli Belediyespor

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