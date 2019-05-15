Törende konuşan Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici,“Bir milletin asıl gücü tankı topu değil, inançlı ve ahlaklı genç nesilleridir” dedi.

Düzenlenen çelenk koyma törenine Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, okulların yönetim kadroları ve öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

100 yıl öncesinden daha iyi yerlerde olduğumuzu fakat her daim aynı düşmanlarımızın var olduğunu ve olacağını belirten Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “15-21 Mayıs Gençlik Haftasının, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabi malumunuz üzere, 100 yıl önce yakılan bir bağımsızlık ateşi var. Bandırma Vapuruyla hareket eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Ülkemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu çizgide, uluslar arası seviyeye çıkmak için var gücüyle mücadele ediyor. 100 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşi, bu günlere geldiğimizde ülkemizin çok iyi yerlerde olmasına rağmen, o gün ve o şartlardaki düşmanlarımız hala bitmedi bitmeyecektir. Bize düşen diri olmak, sağlam olmak, ayakta olmak ve gençliğimizi en iyi ve donanımlı şekilde geleceğe hazırlamak. Bir milletin asıl gücü tankı topu değil, inançlı ve ahlaklı genç nesilleridir. Yani gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştirdiğimiz takdirde, 100 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşinin en şekilde korumak ve ülkeyi bir adım öne taşımak hepimizin en büyük görevidir diye düşünüyorum. Bu bağlamda gençlik haftasının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bizlere bu günleri bırakan ve armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Meydanında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk koyma töreni düzenlendi. Törende, gençlerin halk oyunları gösterisi sergilenirken okulların katılımıyla bayrak ve flama taşıyan gençler de alanda hazır bulundular. Çelenk koyma töreninin ardından Kayseri Atatürk Evi'nde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan serginin açılışı yapıldı.