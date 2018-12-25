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Kayseri Gençlik Merkezleri Şeb-i Arus törenlerine katıldı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezleri Merkezim Her Yerde Projesi kapsamında Konya’ya gerçekleştirilen Şeb-i Arus Törenlerine katıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezleri Merkezim Her Yerde Projesi kapsamında Konya'ya gerçekleştirilen Şeb-i Arus Törenlerine katıldı.


Gençlik Merkezi gönüllüleri, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, milli ve manevi değerlerine ve geçmişine bağlı, dünyanın geleceğine yön veren şuurlu bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Merkezim Her Yerde projesi kapsamında Gençliğin Vuslatı programıyla 35 gencimiz Konya'da gerçekleştirilen Şeb-i Arus Törenine, katılarak, ülkenin tarihi ve manevi kültürünü, medeniyetini, mimarisini ve kültürünü yerinde görme fırsatı yakaladılar.


Gençlik Merkezi Gönüllüleri, manevi, tarihi ve kültürel değerleri gördükleri için mutlu olduklarını belirterek Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler.

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