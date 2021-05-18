Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün '19 Mayıs' klibi büyük beğeni topladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kayseri'nin tarihi mekanlarında çekilen klip büyük beğeni topladı.

Bu yıl pandemi gölgesinde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından klip hazırlandı. Kayseri'nin tarihi, kültürel ve turistik mekanları olan Kapuzbaşı Şelalesi, Erciyes, Kültepe Kaniş Karum, İncesu Kervansaray, Yeşilhisar Soğanlı Vadisi, Yamula Barajı, Tarihi Tren Garı, Koramaz Vadisi, Kayseri Mahallesi, Tarihi Kayseri Kalesi Sultansazlığı Milli Parkı, Seyyid Burhaneddin Türbesi ve Talas Harman Mahallesi'nde çekilen klipte, milli sporcular kendi branşlarındaki hünerlerini sergiledi.

Öte yandan, klipte sporcuların görüntüde beliren Atatürk resmine selam vermeleri de büyük beğeni topladı.