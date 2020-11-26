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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı hastaneye kaldırıldı

Kayseri’ye geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Ali İhsan Kabakçı, koronavirüse yakalandı.

Kayseri'ye geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Ali İhsan Kabakçı, koronavirüse yakalandı. Kabakçı, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.


Murat Eskici'nin İzmir'e tayin olmasının ardından Kayseri Gençlik ve Spor İl müdürlüğü görevine atanan Ali İhsan Kabakcı'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Yapılan PCR testi negatif çıkmasına rağmen semptomlar göstermeye devam eden Kabakcı'nın yapılan tomografi çekimi sonrasında ciğerlerinde belirtilerin saptandığı öğrenildi. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Şehir Hastanesi pandemi servisinde tedavi altına alındı. İlaç tedavisi devam eden ve durumu iyi olan Kabakcı'nın yarın taburcu olarak evinde karantinaya gireceği öğrenildi.

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