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Kayseri Görme Engelliler ilk haftayı BAY geçecek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi çerçevesinde desteklediği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Ligi 10.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ‘Türkiye Futbol Oynuyor' projesi çerçevesinde desteklediği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Ligi 10. sezon fikstürü belli oldu.


Yapılan fikstür çekimine göre İlk haftayı BAY olarak geride bırakacak olan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci haftada İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Sesi Görenler B1 Futbol Deplasmanlı 1. Lig'de ilk hafta maçları ise şu şekilde:


11.06.2023 - 10:30 Bursa Büyükşehir Belediyesi Altınokta GESK - Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor


11.06.2023 - 10:30 İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü - Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü


11.06.2023 - 10:30 Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü - Yukatel Denizli GESK

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