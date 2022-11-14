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Kayseri Görme Engelliler Spor Şampiyonluk Şansını Kaçırdı

Sesi Görenler Ligi’nin bitimine 1 hafta kala Yıldırım Belediye Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü ile 2-2 berabere kalan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk şansını kaçırdı.

Sesi Görenler Ligi'nin bitimine 1 hafta kala Yıldırım Belediye Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü ile 2-2 berabere kalan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk şansını kaçırdı.


TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi çerçevesinde desteklediği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Ligi'nin bitimine 1 hafta kala Yıldırım Belediye Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan ve rakibi ile son dakikalarda attığı gol ile 2-2 berabere kalan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü son haftaya şampiyonluk şansını yitirerek girdi.


Kayseri temsilcisi son haftaya ikincilik şansı devam ederek giriyor.

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