Kayseri Güreş Eğitim Merkezi'nden Milli Takım'a 9 sporcu

Sporculardan Harun Yılmaz, Ömer Arslan, Mustafa kışlak, Hüseyin Arda İpek, lokman Gül ,Semih kelek ,Ömer Polat ,Ferhat Kocabaş ve Ahmet Eroğlu 15 Eylül - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir'de yapılacak olan Milli Takım Kampına katılacaklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; sergiledikleri başarılar ile Milli Takım Kampına katılmaya hak kazanan Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.