Kayseri Havalimanı için 234 Milyon TL'lik bütçe onaylandı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Kayseri Havalimanı terminalinin devam eden inşaatı için 234 milyon TL'lik bütçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; "Kayseri Havalimanı Terminalimizin devam eden inşaatı için 234 milyon TL'lik bütçe Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. Kayserili hemşehrilerimiz adına cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" denildi.