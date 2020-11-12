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Kayseri Hayvancılığında Bir İlk “Gebe Düve İhracatı” Yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri’de bir ilk gerçekleştiğini belirterek Irak’a gebe düve ihracatı yapılacağını açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'de bir ilk gerçekleştiğini belirterek Irak'a gebe düve ihracatı yapılacağını açıkladı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan İlçesi Buğdaylı mahallesinde gebe düve üretimi yapan hayvancılık işletmesini ziyaret ederek işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.


İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Uzun yıllardır hem kendi işletmelerinde üretim yapıp hem de ari işletmelerden temin ederek gebe düve tedariki sağlayan işletme ilimizde ilk kez bu alanda ihracat girişiminde bulunarak müdürlüğümüze müracaat etmiştir. İlçe müdürlüğümüz tarafından yapılan denetlemelerde işletme koşulları uygun bulunmuş olup karantina süreci başlatılmıştır" dedi.


Şahin, "Hayvancılığa yıllar önce bir proje kapsamında devlet tarafından verilen 3 adet düve ile başlayan ve bugün yurt dışına ihracat yapacak seviyeye gelen bu aile işletmemizi sağladıkları başarıdan dolayı kutluyorum. İlimizde ilk defa gerçekleşecek ve ilk etapta Irak'a sevk edilecek olan işletmemize ait gebe düvelerin ihracatı, İlimiz ve Ülke hayvancılığı için geleceğe dair önemli potansiyel taşıyan büyük bir gelişmedir.” diye konuştu.

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