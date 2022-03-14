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Kayseri Hokey Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak

10-13 Mart 2022 tarihleri arasında Samsun’da Analig Hokey Grup müsabakalarında mücadele eden Kayseri takımı grubunu birinci olarak tamamladı ve Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

10-13 Mart 2022 tarihleri arasında Samsun'da Analig Hokey Grup müsabakalarında mücadele eden Kayseri takımı grubunu birinci olarak tamamladı ve Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.



Samsun'da performanslarıyla göz dolduran sporcular yaptıkları 4 maçın 3'ünü kazanarak gruplarını birinci olarak tamamladılar. Hokey Takımı elde ettiği bu başarıyla Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sporcular ile antrenörlerimiz Mustafa Kayhan ve Vural Gökhan Karaoğlan'ı tebrik ederek, katılacakları Türkiye Şampiyonasından madalyayla döneceklerine inandığını belirtti ve başarılar diledi.

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