Kayseri Hokey Takımı Umut Vaat Ediyor

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Türkiye Grup Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Mersin'de Türkiye geneli 10 il karma takımından 250 sporcunun katılımı ile düzenlenen "Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Grup Birinciliği" Toroslar Spor Salonunda oynanan müsabakalarla tamamlandı.

İlk defa grup müsabakalarına katılan Kayseri takımı grubunu üçüncü olarak tamamladı. Uzun bir branş geçmişine sahip olmamasına ve bu sezon müsabakalara ilk kez katılmalarına rağmen Kayseri Hokey takımı elde ettikleri dereceyle gelecek vaat etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, hokey takımını ve antrenör Mustafa Kayhan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.