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Kayseri Hürriyet MTAL 2'de 2 yaptı

Kayseri Hürriyet MTAL final grubunda oynadığı ilk 2 maçını kazandı.


Voleybol Bölgesel Lig final grubunda mücadele eden Kayseri Hürriyet MTAL Voleybol takımı final müsabakaları Nevşehir'de oynuyor. Sarı lacivertliler ilk maçında Mersin Tarsus Gençlikspor'u 3-1 mağlup eden Hürriyet MTAL ikinci maçında ise bugün Mersin Gökhan Taş GTİ Spor'u 3-1 mağlup ederek büyük avantaj elde etti.


Final grubunda yoluna emin adımlarla ilerleyen Kayseri Hürriyet MTAL üçüncü maçında yarın Konya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak.

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