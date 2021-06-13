Kayseri Hürriyet MTAL finale yükseldi

Voleybol Erkekler Bölgesel Lig'de 32 gruptan birisi Kayseri'de oynandı. Kayseri grubunda Kayseri Altunspor ve Kahraman Elbistan Gençlik takımları ile oynayan Kayseri Hürriyet MTAL rakiplerine set vermeden iki maçı da 3-0'lık sonuçlarla kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.

Kayseri Hürriyet MTAL ilk maçında Kahramanmaraş Elbistan Gençlik'i 25-9, 25-14 ve 25-12 mağlup ederek gruba galibiyetle başladı. İkinci maçında ise Kayseri Altunspor'u 25-17, 25-19 ve 25-22 ile geçen Hürriyet MTAL 2'de 2 yaptı. Kayseri Hürriyet MTAL Bölgesel Lig finallerine grup birincisi olarak yükselirken grup ikincisi ise Kayseri Altunspor oldu.

Final müsabakaları 20-21-22-23 Haziran tarihlerinde oynanacaktır. Grup yerleri daha sonra belli olacak.