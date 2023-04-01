Kayseri İç Sularında Av Yasağı Başladı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tüm göl ve göletlerde 3 kontrol teknesi ile 7/24 esasıyla denetimlere başladı.

İlk günde yapılan denetimlerde avcılık yapan ticari ve amatör balıkçılıklara 22 bin 180 TL idari para cezası uygulandı ve 2 bin metre ağ ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce ağlardan kurtarılan canlı balıklar ise suya bırakıldı. Aynı zamanda gölde rastlanılan hayalet ağlar da toplandı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Sürdürülebilir balıkçılık ve sudaki ekolojik denge için 5/1 ve 5/2 nolu tebliğlerde belirtilen hükümlere tüm balıkçılarımızın ve halkımızın duyarlı olması ve hassasiyetle uymaları gerekmektedir" denildi.