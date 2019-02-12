"Kayseri için varız"

Bekaş Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Can Karahasanoğlu 38kent tv olarak yeni yayın döneminde yeni hizmet binasına da taşındıklarını belirterek, “Kayseri'ye ihtiyaç olan ve boşluğu hissedilen sloganda değil gerçek manada bağımsız, tarafsız ve beklentisiz bir gazetecilik yapacağız.” dedi

Karahasanoğlu çok kısa bir süre sonra 38 KENTTV isminin de KENT TURK olarak değiştirileceğini ve yeni bir yüz ve yeni bir yayın anlayışıyla Kayseri'ye hizmete devam edeceklerini söyledi.

Bekaş Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Can Karahasanoğlu Kayseri'de bundan sonra daha hissedilir şekilde yayıncılık yapacaklarını ifade ederek, “ Kısa bir süre önce bekaş şirketler grubu olarak medya sektörüne girmeye karar verdik ve bir süredir devam ettirdiğimiz çalışmalarımız tamamlandı ve artık sektördeyiz. Ben de şirketimizin medya grup başkanı olarak bundan böyle ekibimizle birlikte en iyisini yapma gayretiyle birlikte işin başında olacağım “dedi.

Karahasanoğlu çok kısa bir süre sonra 38 KENTTV isminin de KENT TURK olarak değiştirileceğini ve yeni bir yüz ve yeni bir yayın anlayışıyla Kayseri'ye hizmete devam edeceklerini söyledi. Karahasanoğlu bu değişiklik için sadece yasal prosedürlerin kaldığını ve onların da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Can Karahasanoğlu tarafsız ve doğru yayıncılıkta bazı eksikliklerin olduğunun hissedildiğine dikkat çekerek,” inşallah Kayseri'de bu boşluğu layıkıyla dolduracağız. Slogan olarak değil de, gerçek manada tarafsız ve insan odaklı basın faaliyetlerimiz olacak. Televizyon, radyo, sosyal medya ve gazete yayıncılığıyla birlikte Kayseri'de hissedilir ve fark edilir bir yayıncılık yapacağız“diye konuştu.

Karahasanoğlu kimsenin maşası ve sesi olmayacaklarına vurgu yaparak, “Kayseri'de şu ana kadar yayıncılık manasında neye ihtiyaç varsa biz ona cevap vereceğiz. Kimsenin sesi ve maşası olmaksızın, adaletli ve bağımsız bir yayıncılık için varız dedik ve sektöre girdik. Hiçbir kaygı ve endişe taşımadan ve de hiçbir beklentiye girmeden her manada tamamen bağımsız olacak yayıncılık anlayışımız bu nedenle de sanırım özlemleri giderecek ve halkımız da kısa sürede sahiplenecek“ diye konuştu.

Bekaş Medya Grup Başkanı Can Karahasanoğlu, şehri sahiplenen ve şehrin de sahiplendiği bir kanal olmak için çıktıkları yolda, en büyük destekçilerinin de yine Kayserililerin olacağını söyledi. Karahasanoğlu, “ Şehri yönetmeye kalkmayacağız ama şehrin yanlış yönetildiğini gördüğümüzde de seyirci kalmayacak ve dördüncü güç olarak üstümüze düşeni yapacağız. Haberin olduğu yerde olacağız ve televizyon haberciliği yapacağız. Kısacası artık bu şehirde biz olacağız ve şehrimizle birlikte Kayseri'miz için bir olacağız”dedi.