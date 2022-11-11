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Kayseri İdman Yurdu'nun maçları ileri tarihe alındı

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme’de mücadele eden Kayseri İdman Yurduspor’un A Takım ve U-18 Ligi karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi.

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri İdman Yurduspor'un A Takım ve U-18 Ligi karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi.


Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda Pazar günü oynanması gereken Anadolu Yıldızlarıspor-Kayseri İdman Yurduspor karşılaşması ile Mustafa Onur Sümengen Sezonu U-18 Ligi C Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'da Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da oynanacak olan Kayseri Atletik-Kayseri İdman Yurdu karşılaşması, Kayseri İdman Yurdusporlu İdris Ülger'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle 16 Kasım Çarşamba gününe alındı. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; “Kayseri Şeker 1.Amatör Küme B Grubu'nda Pazar günü saat 11.00'da Argıncık 1 Nolu Saha'da oynanacak olan Anadolu Yıldızlarıspor-Kayseri İdman Yurdu karşılaşması Kayseri İdman Yurduspor oyuncusu İdris Ülger'in elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi nedeniyle 16 Kasım Çarşamba günü Argıncık 1 Nolu Saha saat 14.00'a, Mustafa Onur Sümengen Sezonu U-18 Ligi C Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'da Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da oynanacak olan Kayseri Atletik-Kayseri İdman Yurdu karşılaşması da 16 Kasım Çarşamba günü Argıncık 1 Nolu Saha saat 12.00'a alınmıştır. Bu vesile ile merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına, Kayseri İdman Yurduspor camiasına ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

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