Kayseri İhracatta Tarihi Rekor Kırdı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 265 milyon dolar ihracatta yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını söyledi.

Başkan Büyüksimitci, “2018 yılında Kayseri İhracatını geçen yıla göre yüzde 18,9 artırarak, 2018 yılı hedeflerimize ulaştık. TİM rakamlarına göre ihracatımız 1 milyar 919 Milyon dolar, Serbest Bölge ihracatımız ile birlikte 2 milyar 265 Milyon dolar oldu” dedi.

Türkiye'nin 2018 yılında toplam ihracatını yüzde 11 artırırken Kayseri'nin yüzde 18,9 oranında artırdığına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Kayseri olarak ihracatımızı yıllık bazda Türkiye ortalamasının 1,5 katından daha fazla artırmayı başardık. Bu rakamlarla Türkiye'nin ihracatına da ciddi manada katkı sağladık. Özellikle Ağustos ayından başlayarak devam eden kur ve dövizdeki aşırı dalgalanmaya rağmen 2018 yılı hedefimize ulaşmak için gayret gösteren tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

2018 yılında toplam 175 ülkeye ihracat yaptıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, en çok ihracatı Avrupa Birliği ülkelerine yaptıklarını belirtirken, makine ve aksamları sektörünün yıllık bazda ihracatını yüzde 51,1 oranında artırarak Kayseri'de ihracatını en çok arttıran sektör olduğunu vurguladı.

2019 yılında bu rakamların üzerine çıkmak için gayret göstereceklerinin altının çizen Başkan Büyüksimitci, “Şartlar ne olursa olsun 2019 yılında sanayicilerimizle el ele, omuz omuza vererek bu rakamların üzerine çıkacağız. Kayseri olarak şu anda ihracatta iller sıralamasında 12. sıradayız. Artık birkaç basamak atlayarak ilk 10'da olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için Odamızda bir takım çalışmalar yapıyoruz. Gerek Odamızda yeni oluşturduğumuz İhracat Destek Ofisi ile gerekse potansiyeli bulunan firmaları tespit ederek verdiğimiz dış ticaret eğitimleri ile 2019 yılının ihracatta daha parlak geçeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.