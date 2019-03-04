Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda ligin ikinci haftasında oynanan maçta Felahiye Belediyespor'u 3-1 yenen Anadolu Yıldızları ikinci hafta sonunda 6 puana ulaştı. Felahiye ekibi ise ikinci hafta sonunda yine puan ile tanışamadı.

Stat: Argıncık

Hakemler: Kemal Deliktaş, Ahmet Çıtak, Berkan Özkoçakxx

Saha Komiseri: İlyas Öksüz

Anadolu Yıldızları: Oktay Yıldırım, Osman Koçkar, Samet Atsız, Ahmet Kekikli, Ali Ekinci, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Muhammed Arı, Murat Aydın, Kaan Delice, Berat Aydemirx

Felahiye Belediyespor: Zekeriya Yiğit, Ali Canlı, Serhat Kandilli, Osman Sakarya, Fırat Sakal, Tugay Yüksel, Ahmet Sarı, Erhan Karaaslan, Ali Güleser, Bekir Kayabat, Ali Yugan

Goller: Dk.18 (pen),55 Berat Aydemir, Dk.80 Sergen Yalçın (Anadolu Yıldızları) Dk.67 Ali Güleser (Felahiye Belediye)

Kırmızı Kartlar: Dk.90 Osman Koçkar (Anadolu Yıldızları), Dk.90 Fırat Sakal, Osman Sakarya, Bekir Kayabal, Ali Canlı (Maç sonu) (Felahiye Belediye)