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Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda ligin ikinci haftasında oynanan maçta Felahiye Belediyespor’u 3-1 yenen Anadolu Yıldızları ikinci hafta sonunda 6 puana ulaştı.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda ligin ikinci haftasında oynanan maçta Felahiye Belediyespor'u 3-1 yenen Anadolu Yıldızları ikinci hafta sonunda 6 puana ulaştı. Felahiye ekibi ise ikinci hafta sonunda yine puan ile tanışamadı.


Stat: Argıncık


Hakemler: Kemal Deliktaş, Ahmet Çıtak, Berkan Özkoçakxx


Saha Komiseri: İlyas Öksüz


Anadolu Yıldızları: Oktay Yıldırım, Osman Koçkar, Samet Atsız, Ahmet Kekikli, Ali Ekinci, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Muhammed Arı, Murat Aydın, Kaan Delice, Berat Aydemirx


Felahiye Belediyespor: Zekeriya Yiğit, Ali Canlı, Serhat Kandilli, Osman Sakarya, Fırat Sakal, Tugay Yüksel, Ahmet Sarı, Erhan Karaaslan, Ali Güleser, Bekir Kayabat, Ali Yugan


Goller: Dk.18 (pen),55 Berat Aydemir, Dk.80 Sergen Yalçın (Anadolu Yıldızları) Dk.67 Ali Güleser (Felahiye Belediye)


Kırmızı Kartlar: Dk.90 Osman Koçkar (Anadolu Yıldızları), Dk.90 Fırat Sakal, Osman Sakarya, Bekir Kayabal, Ali Canlı (Maç sonu) (Felahiye Belediye)

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