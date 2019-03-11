Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde bekleneni veremeyen rakibi Kayseri İdman Yurdu’nu 1-0 yenerek yoluna namağlup olarak devam etti.
Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde bekleneni veremeyen rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu 1-0 yenerek yoluna namağlup olarak devam etti.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Arman Erkılıç, Dursun Asutay, Mehmet Kaya
Saha Komiseri: Ahmet Pakdilli
Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Yıldırım, Ali Bozkurt, Galip Akyıldız, Caner Ünvar, Ali Uzun, Zeynel Yıldırım, Ekrem Beşkozak, Oğuz Gürbüz, İhsan Menge, Oguzhan İlhan, Samet Duygu
Anadolu Yıldızları: Tufan Akyürek, Osman Kaçkar, Samet Atsız, Ali Yıldız, Ali Ekinci, Galip Bayram, Alpaslan Şahin, Kaan Delice, Berat Aydemir, Hasan Can Polat, Murat Aydın
Goller: Dk.65 Murat Aydın (pen) (A.Yıldızları)