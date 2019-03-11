İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde bekleneni veremeyen rakibi Kayseri İdman Yurdu’nu 1-0 yenerek yoluna namağlup olarak devam etti.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde bekleneni veremeyen rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu 1-0 yenerek yoluna namağlup olarak devam etti.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Arman Erkılıç, Dursun Asutay, Mehmet Kaya


Saha Komiseri: Ahmet Pakdilli


Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Yıldırım, Ali Bozkurt, Galip Akyıldız, Caner Ünvar, Ali Uzun, Zeynel Yıldırım, Ekrem Beşkozak, Oğuz Gürbüz, İhsan Menge, Oguzhan İlhan, Samet Duygu


Anadolu Yıldızları: Tufan Akyürek, Osman Kaçkar, Samet Atsız, Ali Yıldız, Ali Ekinci, Galip Bayram, Alpaslan Şahin, Kaan Delice, Berat Aydemir, Hasan Can Polat, Murat Aydın


Goller: Dk.65 Murat Aydın (pen) (A.Yıldızları)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.